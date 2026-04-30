Курс валют на 1 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 1 мая.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 12 копеек и составляет 43,96 гривны. Изменился и показатель евро (потерял 13 копеек) и злотого (упал на 5 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,96 (-12 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,45 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,07 (-5 коп.)
Напомним, курс доллара в Украине приблизился к рекордным значениям - более 44 грн. Однако украинцы стали чаще продавать валюту, чем покупать. Это объясняют потребностью в гривне для текущих расходов. Кроме того, часть людей фиксирует выгодный курс и не ожидает резкого дальнейшего роста в ближайшее время.