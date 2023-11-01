Курс валют на 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 1 ноября. Стоимость доллара – 36,28 грн – это на 8 коп. меньше, чем накануне. Евро свалился на 2 коп. Злотый подорожал на 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,28 грн (-8 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,54 грн (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 грн (+3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,40 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн

"Укрсиббанк" – 37,20 – 37,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн

"Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,25 – 40,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,25 – 9,05 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,05 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,64 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,25 грн.

Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что будет с курсом доллара в ноябре. По его словам, курс наличного доллара в обменниках может достигнуть 38–39 грн.

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