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Курс валют на 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на среду, 1 ноября. Фото: pixabay.

Доллар снова подешевел.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 1 ноября. Стоимость доллара – 36,28 грн – это на 8 коп. меньше, чем накануне. Евро свалился на 2 коп. Злотый подорожал на 3 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,28 грн (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,54 грн (-2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,68 грн (+3 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн
  • "Ощадбанк" – 37,40 – 38,00 грн
  • "ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,20 – 37,70 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
  • "Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
  • "ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 39,25 – 40,15 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,25 – 9,05 грн
  • "Сбербанк" — 8,25 — 9,05 грн
  • "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,64 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,25 грн.

Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что будет с курсом доллара в ноябре. По его словам, курс наличного доллара в обменниках может достигнуть 38–39 грн.

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Дата публикации
Просмотры
24к
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