Курс валют на 1 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар снова подешевел.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 1 ноября. Стоимость доллара – 36,28 грн – это на 8 коп. меньше, чем накануне. Евро свалился на 2 коп. Злотый подорожал на 3 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,28 грн (-8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,54 грн (-2 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,68 грн (+3 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,00 – 37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,40 – 38,00 грн
- "ПУМБ" – 37,65 – 38,15 грн
- "Укрсиббанк" – 37,20 – 37,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
- "Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
- "ПУМБ" – 39,90 – 40,50 грн
- "Укрсиббанк" – 39,25 – 40,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,25 – 9,05 грн
- "Сбербанк" — 8,25 — 9,05 грн
- "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар продают в среднем по 37,75 грн. Покупают за 37,64 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 40,25 грн.
Напомним, банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что будет с курсом доллара в ноябре. По его словам, курс наличного доллара в обменниках может достигнуть 38–39 грн.