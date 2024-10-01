Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 1 октября. Доллар прибавил 5 коп. Евро взлетел на 20 коп, а злотый прибавил 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,21 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,15 (+20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,78 (+3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн

"Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн

"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн

"УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрэксимбанк" – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн

"Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Национальный банк Украины устанавливает ограничение карточных переводов от 1 октября. Они будут касаться только исходящих переводов на счета других физических лиц, а также всех счетов клиента в одном банке.

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