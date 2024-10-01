Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта существенно выросла в цене.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 1 октября. Доллар прибавил 5 коп. Евро взлетел на 20 коп, а злотый прибавил 3 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
1 доллар США – 41,21 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро – 46,15 (+20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,78 (+3 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
- "Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн
- "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
- "УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,70-46,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн
- "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, Национальный банк Украины устанавливает ограничение карточных переводов от 1 октября. Они будут касаться только исходящих переводов на счета других физических лиц, а также всех счетов клиента в одном банке.
Читайте также:
- Пенсии, выплаты ВПЛ, субсидии и тарифы: что изменится для украинцев от 1 октября
- Курс валют в Украине: доллар снова "качает", чего ожидать в октябре и через 100 дней
- Ипотека для украинцев в Испании: каковы ее условия и почему это выгодно