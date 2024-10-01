Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на вторник, 1 октября / Фото: УНИАН

Валюта существенно выросла в цене.

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 1 октября. Доллар прибавил 5 коп. Евро взлетел на 20 коп, а злотый прибавил 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,21 (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 46,15 (+20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,78 (+3 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,50-46,50 грн
  • "Ощадбанк" – 45,55-46,50 грн
  • "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,70-46,50 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,68-10,84 грн
  • "Ощадбанк" – 10,15-10,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Национальный банк Украины устанавливает ограничение карточных переводов от 1 октября. Они будут касаться только исходящих переводов на счета других физических лиц, а также всех счетов клиента в одном банке.

Читайте также:

Пик фальшивых банкнот! Как распознать ненастоящие деньги!

Пик фальшивых банкнот! Как распознать ненастоящие деньги!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация