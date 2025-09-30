- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В первый день октября валюта стремительно лишилась цены.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 1 октября. Цена доллара снизилась на 17 коп. Евро упал в стоимости на 14 коп . Польский злотый потерял 3 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,14 (-17 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,30 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,31 (-3 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что будет с курсом доллара и евро в октябре. По его словам, второй месяц осени станет проверкой устойчивости гривни. На курс окажут влияние бюджет, инфляция и международная помощь.