Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 1 октября.

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 1 октября. Цена доллара снизилась на 17 коп. Евро упал в стоимости на 14 коп . Польский злотый потерял 3 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,14 (-17 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,30 (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,31 (-3 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что будет с курсом доллара и евро в октябре. По его словам, второй месяц осени станет проверкой устойчивости гривни. На курс окажут влияние бюджет, инфляция и международная помощь.

