ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 1 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В первый день октября валюта стремительно лишилась цены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 1 октября. / © Getty Images

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 1 октября. Цена доллара снизилась на 17 коп. Евро упал в стоимости на 14 коп . Польский злотый потерял 3 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,14 (-17 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,30 (-14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,31 (-3 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщил, что будет с курсом доллара и евро в октябре. По его словам, второй месяц осени станет проверкой устойчивости гривни. На курс окажут влияние бюджет, инфляция и международная помощь.

Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie