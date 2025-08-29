- Дата публикации
Деньги
- Деньги
1330
- 1330
1 мин
- 1 мин
Курс валют на 1 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна ослабнет по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 1 сентября. Доллар вырос на 6 коп. Евро снова прибавил 6 коп. Польский злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,32 (+6 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,19 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,29 (0 коп.)
Напомним, в Украине не всем могут назначить жилищную субсидию. В частности, помощь не назначат домохозяйствам, имеющим долги за коммунальные услуги — если они не оплачивали коммуналку более трех месяцев на сумму свыше 680 гривен, если только не был заключен договор реструктуризации задолженности или она не была обжалована в судебном порядке.