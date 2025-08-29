ТСН в социальных сетях

1330
1 мин

Курс валют на 1 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна ослабнет по отношению к доллару и евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на 1 сентября. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 1 сентября. Доллар вырос на 6 коп. Евро снова прибавил 6 коп. Польский злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,32 (+6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,19 (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,29 (0 коп.)

Напомним, в Украине не всем могут назначить жилищную субсидию. В частности, помощь не назначат домохозяйствам, имеющим долги за коммунальные услуги — если они не оплачивали коммуналку более трех месяцев на сумму свыше 680 гривен, если только не был заключен договор реструктуризации задолженности или она не была обжалована в судебном порядке.

