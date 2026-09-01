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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 1 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В первый день осени официальный курс гривны укрепился по отношению к евро и доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курсы валют на 1 сентября. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют во вторник, 1 сентября. Доллар потерял 3 коп. Стоимость евро упала на 25 коп. Польский злотый снизился на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,52 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,63 (-25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (-3 коп.).

Напомним, по данным финансистов, конец лета оказался благоприятным для гривны. В частности, в августе украинская валюта несколько укрепилась к доллару. В то же время цены выросли незначительно, а продовольственная корзина подешевела почти на 2% по сравнению с июлем. Чего ждать в сентябре 2026-го , читайте в нашем материале.

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