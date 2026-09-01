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Курс валют на 1 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
В первый день осени официальный курс гривны укрепился по отношению к евро и доллару.
НБУ установил официальный курс валют во вторник, 1 сентября. Доллар потерял 3 коп. Стоимость евро упала на 25 коп. Польский злотый снизился на 3 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,52 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,63 (-25 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,93 (-3 коп.).
Напомним, по данным финансистов, конец лета оказался благоприятным для гривны. В частности, в августе украинская валюта несколько укрепилась к доллару. В то же время цены выросли незначительно, а продовольственная корзина подешевела почти на 2% по сравнению с июлем. Чего ждать в сентябре 2026-го , читайте в нашем материале.