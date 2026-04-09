Курс валют на 10 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 10 апреля. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 9 копеек и составляет 43,46 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 4 копейки) и злотого (возросла на 1 копейку).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,46 (+9 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,79 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,93 (+1 коп.)

Напомним, 6-12 апреля валютный рынок Украины будет сохранять относительную стабильность. В то же время, накануне Пасхи возможно дополнительное давление на курс из-за того, что украинцы активнее продают валюту. Такой фактор может несколько удешевить доллар на наличном рынке. По оценке банкира Тараса Лесового, на межбанке доллар будет находиться в пределах 43,7-44,25 грн, а евро — 49,5-52 грн. Наличный курс доллара ожидается на уровне 43,5-44,5 грн, евро — 50,5-52 грн, при этом общие колебания за неделю не превысят 1-1,5%.