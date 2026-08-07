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Курс валют на 10 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 10 августа. Доллар и злотый потеряли по 1 коп. Евро снизился на 6 коп.
Об этом идет речь на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,75 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,61 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,00 (-1 коп.)
Напомним, эксперты отмечают, что курс валют в Украине снова штормит: к концу июля стоимость доллара и евро быстро пошла вверх. В частности, на наличном рынке курс продажи доллара превысил 45 грн, а евро следует к отметке 52 грн.
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