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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 10 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют

Курс валют / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 10 августа. Доллар и злотый потеряли по 1 коп. Евро снизился на 6 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,75 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,61 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,00 (-1 коп.)

Напомним, эксперты отмечают, что курс валют в Украине снова штормит: к концу июля стоимость доллара и евро быстро пошла вверх. В частности, на наличном рынке курс продажи доллара превысил 45 грн, а евро следует к отметке 52 грн.

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