- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 10 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Иностранная валюта второй день подряд растет в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 9 декабря. Доллар добавил 11 коп. Евро вырос еще на 7 коп. Польский злотый повысился на 1 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 42,18 (+11 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,09 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,60 (+1 коп.)
