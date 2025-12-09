Курс валют на 10 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на среду, 10 декабря. / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 9 декабря. Доллар добавил 11 коп. Евро вырос еще на 7 коп. Польский злотый повысился на 1 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,18 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,09 (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,60 (+1 коп.)

Как сообщило Министерство финансов Украины, у студентов университетов и колледжей возрастут стипендии с 1 сентября 2026 года. Сейчас в вузах минимальная академическая стипендия составляет 2000 грн, а вырастет до 4000 грн.

