Курс валют на 10 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 10 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 43,02 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (потерял 3 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,02 (-2 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,12 (+36 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,13 (+10 коп.)

Ранее банкир прогнозировал, что в течение 9–15 февраля существенных скачков курса доллара и евро не будет . По словам Тараса Лесового, рынок постепенно выравнивает спрос и предложение, а аграрный сектор и бюджетные платежи поддерживают поступление валюты, что помогает гривне оставаться стабильной.

Согласно оценкам, доллар на межбанке может торговаться около 42,75-43,5 грн, а в обменниках - 42,5-43,75 грн, тогда как евро ожидается в коридоре 50-52 грн. Ежедневные колебания курсов будут небольшими – всего несколько копеек.