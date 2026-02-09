- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 10 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют во вторник, 10 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 2 копейки и составила 43,02 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 14 копеек) и злотого (потерял 3 копейки).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,02 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,12 (+36 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,13 (+10 коп.)
Ранее банкир прогнозировал, что в течение 9–15 февраля существенных скачков курса доллара и евро не будет . По словам Тараса Лесового, рынок постепенно выравнивает спрос и предложение, а аграрный сектор и бюджетные платежи поддерживают поступление валюты, что помогает гривне оставаться стабильной.
Согласно оценкам, доллар на межбанке может торговаться около 42,75-43,5 грн, а в обменниках - 42,5-43,75 грн, тогда как евро ожидается в коридоре 50-52 грн. Ежедневные колебания курсов будут небольшими – всего несколько копеек.