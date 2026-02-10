ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
805
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 10 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро существенно вырос в цене, ослабив гривну на 36 коп.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на вторник, 10 февраля. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 февраля. Доллар потерял 2 коп. Евро взлетело на 36 коп, злотый прибавил 10 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,02 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,12 (+36 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,13 (+10 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели – 9-15 февраля. В частности, по его словам, валютный рынок в Украине постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения.

Дата публикации
Количество просмотров
805
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie