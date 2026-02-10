- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 805
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 10 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Евро существенно вырос в цене, ослабив гривну на 36 коп.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 февраля. Доллар потерял 2 коп. Евро взлетело на 36 коп, злотый прибавил 10 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,02 (-2 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,12 (+36 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,13 (+10 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в течение этой недели – 9-15 февраля. В частности, по его словам, валютный рынок в Украине постепенно входит в фазу выравнивания спроса и предложения.