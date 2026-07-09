Курс валют на 10 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 10 июля.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 4 копейки и составила 44,51 грн. Изменились и показатели евро и злотого: выросли на 18 и 4 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,51 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,87 (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,80 (+4 коп.).

Ранее экономист Андрей Шевчишин прогнозировал, что до конца 2026 года курс доллара может возрасти до 45,5–45,6 грн, хотя сейчас Нацбанк пытается сдерживать его на отметке 45 грн. По словам эксперта, девальвационный тренд сохраняется из-за рекордного дефицита валюты на межбанке, в то же время значительные объемы смягчают давление на гривну. Шевчишин отмечает, что летом спрос населения на валюту будет оставаться умеренным, но осенью он может возрасти, в частности, из-за повышения выплат военным, стражам порядка и спасателям.

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