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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Курс валют на 10 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 10 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 33 копеек и составляет 44,84 гривны. Изменились также показатели евро (прибавил 54 копейки) и злотого (вырос на 14 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 44,84 (+33 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,89 (+54 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,24 (+14 коп.).

Напомним, доллар и евро в начале июня уже подорожали, и тенденция к росту сохраняется. В течение месяца курс доллара может постепенно приблизиться к 45 грн, но резких скачков не ожидается благодаря контролю НБУ. Цены на сезонные продукты будут снижаться, вместе с тем мясо, хлеб и часть других товаров могут немного подорожать.

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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