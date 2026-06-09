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Курс валют на 10 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют в среду, 10 июня.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 33 копеек и составляет 44,84 гривны. Изменились также показатели евро (прибавил 54 копейки) и злотого (вырос на 14 копеек).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 44,84 (+33 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,89 (+54 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 12,24 (+14 коп.).
Напомним, доллар и евро в начале июня уже подорожали, и тенденция к росту сохраняется. В течение месяца курс доллара может постепенно приблизиться к 45 грн, но резких скачков не ожидается благодаря контролю НБУ. Цены на сезонные продукты будут снижаться, вместе с тем мясо, хлеб и часть других товаров могут немного подорожать.