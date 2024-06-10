Курс валют на 10 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 10 июня установил официальный курс доллара на уровне 40,24 грн. Он подорожал на 9 копеек.

Об этом сообщили НБУ.

Евро повысился на 25 копеек и стоит 43,87 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,23 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,2 грн. Покупают за 40,3 грн.

За евро в обменниках предлагается 44,2 грн. Продают по 44,3 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,20-40,80 грн

"ПУМБ" – 40,30-40,80 грн

"УкрСиббанк" – 40,00-40,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,10-40,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,55-44,55 грн

"ПУМБ" – 43,70-44,30 грн

"УкрСиббанк" – 43,45-44,45 грн

"Укрэксимбанк" – 43,80-44,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,11-10,29 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

Райффайзен Банк – 9,50-10,50 грн

Как быть тем, кто купил валюту слишком дорого и тем, кто верит, что гривня надежнее, а также что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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