Курс валют на 10 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными стоимость доллара упала, а евро и злотого – взлетела вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 10 марта. Доллар потерял в цене 6 коп., а вот евро взлетело еще на 17 коп. Злотый прибавил 3 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США – 41,21(-6 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,55 (+17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,7- (+3 коп.)

Напомним, ранее в НБУ сообщили, изменят ли в Украине основную валюту по доллару на евро. Известно, что расчеты в евро постепенно растут.

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