Курс валют на 10 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 10 ноября. Доллар подорожал на 9 коп., евро прибавил 18 коп., а польский злотый вырос на 7 коп.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,41 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро — 50,82 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 польский злотый — 11,59 грн (+7 коп.).

Напомним, согласно прогнозу Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета без учета международных грантов в доходах в этом году составит около 35% ВВП. В 2027 году этот показатель может вырасти до 37% ВВП, однако уже в 2028 году ожидается его сокращение до 20% ВВП.

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