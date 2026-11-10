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Курс валют на 10 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Национальный банк Украины установил курс валют на 10 ноября. Доллар, евро и польский злотый подорожали по отношению к гривне.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 10 ноября. Доллар подорожал на 9 коп., евро прибавил 18 коп., а польский злотый вырос на 7 коп.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,41 грн (+9 коп.).
Курс евро
1 евро — 50,82 грн (+18 коп.).
Курс злотого
1 польский злотый — 11,59 грн (+7 коп.).
Напомним, согласно прогнозу Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета без учета международных грантов в доходах в этом году составит около 35% ВВП. В 2027 году этот показатель может вырасти до 37% ВВП, однако уже в 2028 году ожидается его сокращение до 20% ВВП.