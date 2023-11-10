Курс валют на 10 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел.
Национальный банк Украины на 10 ноября установил официальный курс доллара США на уровне 36,03 грн.
Об этом сообщает НБУ.
Евро стоит 38,52 грн. Польский злотый стоит 8,65 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,68 грн. Покупают за 37,50 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,40 грн. Продают по 40,16 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,00 – 37,50 грн
"Сбербанк" — 37,00 — 37,70 грн
"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн
"Укрсиббанк" – 36,95 – 37,50 грн
"Укрэксимбанк" – 37,25 – 37,85 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
"Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн
"ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн
"Укрсиббанк" – 39,25 – 40,15 грн
"Укрэксимбанк" – 39,90 – 40,60 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,63 – 9,15 грн
"Сбербанк" — 8,30 — 9,20 грн
"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн
Что будет с курсом доллара в ноябре – читайте в новости.
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