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Курс валют на 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 октября. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар впервые упал ниже уровня фиксированного курса.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 10 октября. Стоимость доллара – 36,55. Евро снизился на 17 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,55 грн (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,65 грн (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,35 – 37,95 грн
  • "Ощадбанк" – 37,70 – 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,45 — 38,05 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,90 – 40,70 грн
  • "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн
  • "УкрСиббанк" — 39,55 — 40,45 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,40 – 8,85 грн
  • "Сбербанк" — 8,15 — 8,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,45 – 8,85 грн
  • "ПУМБ" – 8,30 – 8,80 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,00 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Напомним, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют от 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны. Эксперт говорит, что в ближайшее время принципиальных изменений на валютном наличном рынке не произойдет.

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Просмотры
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