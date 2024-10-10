Курс валют на 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар снова вырос в стоимости.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 10 октября. Доллар прибавил 2 коп. Евро потерял 12 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,19 (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,12 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,49 грн (-1 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн
- "Ощадбанк" – 45,00-45,90 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
- "УкрСиббанк" – 44,90-45,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,95-45,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,42-10,57 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Как сообщалось, в Украине стремительно подорожали продукты. В августе потребительская инфляция ускорилась до 7,5% в годовом исчислении. Один из факторов – ускорение продовольственной инфляции вследствие сокращения предложения из-за засухи.
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