Курс валют на 10 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар снова вырос в стоимости.

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 10 октября. Доллар прибавил 2 коп. Евро потерял 12 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,19 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,12 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,49 грн (-1 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн

"Ощадбанк" – 45,00-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"УкрСиббанк" – 44,90-45,80 грн

"Укрэксимбанк" – 44,95-45,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,42-10,57 грн

"Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн

"Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Как сообщалось, в Украине стремительно подорожали продукты. В августе потребительская инфляция ускорилась до 7,5% в годовом исчислении. Один из факторов – ускорение продовольственной инфляции вследствие сокращения предложения из-за засухи.

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