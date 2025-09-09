ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 10 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Иностранная валюта значительно потеряла в цене за последние сутки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на среду, 10 сентября. / © Reuters

Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 10 сентября. Доллар потерял 12 коп. Евро уменьшился на 9 коп . Польский злотый – на 4 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,12 (-12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,29 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,34 (-4 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в Украине на этой неделе, 8-14 сентября. Отмечается, что валютный рынок будет оставаться предсказуемым. Доллар сохранит стабильность, но евро будет колебаться.

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie