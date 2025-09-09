- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- 46
- 1 мин
Курс валют на 10 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Иностранная валюта значительно потеряла в цене за последние сутки.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 10 сентября. Доллар потерял 12 коп. Евро уменьшился на 9 коп . Польский злотый – на 4 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,12 (-12 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,29 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,34 (-4 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в Украине на этой неделе, 8-14 сентября. Отмечается, что валютный рынок будет оставаться предсказуемым. Доллар сохранит стабильность, но евро будет колебаться.