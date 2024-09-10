Курс валют на 10 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар продолжает расти в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на вторник, 10 сентября. Доллар вырос на 8 коп. Евро – упало в цене на 17 коп. Злотый – уменьшился на 4 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
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1 доллар США – 41,09 (+8 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,38 грн (-17 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,60 грн (-4 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "Ощадбанк" – 40,85-41,45 грн
- "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
- "УкрСиббанк" – 40,75-41,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "Ощадбанк" – 45,15-46,05 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "УкрСиббанк" – 45,10-46,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,15-46,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,53-10,68 грн
- "Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, в Украине выросла средняя зарплата – до 21 тыс. грн в месяц, еще полгода назад она составляла 18 903 грн.
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