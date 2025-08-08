- Дата публикации
Курс валют на 11 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар и евро дальше теряют в цене. Гривна немного усиливает позиции.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 8 августа. Доллар потерял еще 7 коп. Евро снизилось еще на 8 коп. Тем временем злотый вырос на 1 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,38 (-7 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,19 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,33 (+1 коп.)
Напомним, в Украине вместо копеек будут шаги. Глава НБУ Андрей Пышный надеется, что страна перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. В то же время не исключено, что такой переход возможен еще в этом году.