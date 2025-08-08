Курс валют на 11 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на понедельник, 11 августа. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 8 августа. Доллар потерял еще 7 коп. Евро снизилось еще на 8 коп. Тем временем злотый вырос на 1 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,38 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,19 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,33 (+1 коп.)

Напомним, в Украине вместо копеек будут шаги. Глава НБУ Андрей Пышный надеется, что страна перейдет на шаги вместо копеек до 2 сентября 2026 года. В то же время не исключено, что такой переход возможен еще в этом году.

