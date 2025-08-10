Курс валют на 11 августа: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Реклама

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 11 августа. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 7 копеек и составляет 41,38 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,38 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,19 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,33 (+1 коп.)

Ранее речь шла о том, что евро продолжает преподносить сюрпризы. Так, после, казалось бы, уверенного трехнедельного тренда на удешевление, курс евровалюты снова быстро направился вверх, преодолел 49 грн и почти дошел до 49,5 грн за единицу.

Реклама

Почему евро «ожил», чего ожидать на этой неделе от курса валют в Украине, будет ли курс 50 грн/евро, которым может быть курс доллара, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.