Курс валют на 11 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 11 декабря установил официальный курс доллара на уровне 36,74 грн. Он вырос на 7 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро повысился на 11 копеек и стоит 39,6 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,14 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 37,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн

"Сбербанк" — 36,85 — 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" – 36,65 – 37,40 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,45 грн

"Сбербанк" — 39,95 — 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,45 – 40,45 грн

"Укрэксимбанк" – 39,85 – 40,65 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

Напомним, Нацбанк Украины допускает более существенные колебания курса валют, в тоже время внимание сосредоточится на курсовой устойчивости. Отмечается, что НБУ зафиксировал курс валют в начале военного положения, чтобы предотвратить панику и контролировать инфляцию.

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