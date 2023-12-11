Курс валют на 11 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подорожала после выходных.
Национальный банк Украины на 11 декабря установил официальный курс доллара на уровне 36,74 грн. Он вырос на 7 копеек.
Об этом сообщает НБУ.
Евро повысился на 11 копеек и стоит 39,6 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,14 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 37,2 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн
"Сбербанк" — 36,85 — 37,45 грн
"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн
"Укрсиббанк" – 36,65 – 37,40 грн
"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,45 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 39,55 – 40,45 грн
"Сбербанк" — 39,95 — 40,75 грн
"ПУМБ" – 40,00 – 40,80 грн
"Укрсиббанк" – 39,45 – 40,45 грн
"Укрэксимбанк" – 39,85 – 40,65 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,00 – 9,40 грн
"Сбербанк" — 8,50 — 9,40 грн
"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн
Напомним, Нацбанк Украины допускает более существенные колебания курса валют, в тоже время внимание сосредоточится на курсовой устойчивости. Отмечается, что НБУ зафиксировал курс валют в начале военного положения, чтобы предотвратить панику и контролировать инфляцию.
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