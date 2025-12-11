ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
409
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 11 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна значительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте. Доллар несколько дней растет в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

Национальный банк установил курс валют на четверг, 11 декабря. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 11 декабря. Доллар снова добавил 10 коп. Евро вырос еще на 12 коп. Польский злотый повысился на 1 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,28 (+10 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,21 (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,64 (+4 коп.)

Напомним, от старта программы "Зимняя поддержка" произошло уже несколько волн денежных выплат. Впрочем, до сих пор денежные средства получили не все. Подано 15,8 млн заявлений на получение "зимней тысячи". Оформление заявок продлится до 24 декабря.

Дата публикации
Количество просмотров
409
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie