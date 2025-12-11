Курс валют на 11 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил курс валют на четверг, 11 декабря. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 11 декабря. Доллар снова добавил 10 коп. Евро вырос еще на 12 коп. Польский злотый повысился на 1 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 42,28 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,21 (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,64 (+4 коп.)

Напомним, от старта программы "Зимняя поддержка" произошло уже несколько волн денежных выплат. Впрочем, до сих пор денежные средства получили не все. Подано 15,8 млн заявлений на получение "зимней тысячи". Оформление заявок продлится до 24 декабря.

