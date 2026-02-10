Курс валют на 11 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 11 февраля. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 43,09 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 13 копеек) и злотого (прибавил 2 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,09 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,25 (+13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,15 (+2 коп.)

Ранее банкир дал прогноз по курсу валют на неделю 9-15 февраля.

По мнению Тараса Лесового, существенных скачков курса не ожидается. Рынок постепенно выравнивает спрос и предложение, а аграрный сектор и бюджетные платежи поддерживают поступление валюты, что помогает гривне оставаться стабильной.

Доллар на межбанке может торговаться около 42,75-43,5 грн, а в обменниках - 42,5-43,75 грн. Евро - 50-52 грн. Возможны только небольшие колебания курсов будут небольшими.