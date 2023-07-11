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Курс валют на 11 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
2 мин
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Курс валют на 11 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: Associated Press

Официальный курс доллара остается без изменений.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 11 июля. Стоимость доллара не изменилась. За сутки евро вырос на 24 коп. Злотый – вырос на 9 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,06 грн (+24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,00 грн (+9 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 37,20 грн, покупают за 37,00 грн. За евро предлагают 40,50 грн, продают за 40,90 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
  • "Ощадбанк" – 36,70 – 37,65 грн
  • "Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн
  • ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,95 – 40,95 грн
  • "Сбербанк" — 40,20 — 41,20 грн
  • "Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн
  • ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,89 – 9,05 грн
  • "Сбербанк" — 8,35 — 9,15 грн
  • "Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн
  • ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн

Напомним, главная новость на украинском наличном рынке валюты – прекращение удорожания наличного доллара. На прошедшей неделе восходящий тренд остановился уже в понедельник, во вторник немного пошел вниз, а со среды – стабилизировался. А вот евровалюта подешевела всю неделю.

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Дата публикации
Просмотры
81
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