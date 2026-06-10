Курс валют на 11 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 11 июня.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 13 копеек и составляет 44,97 гривны. Показатели евро не изменились, а злотый упал на 3 копейки.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 44,97 (+13 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,89 (±0 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,21 (-3 коп.).

Напомним, доллар и евро в начале июня уже дорожали, и тенденция к росту сохраняется. В течение месяца курс доллара может постепенно приблизиться к 45 грн, но резких скачков не ожидается благодаря контролю НБУ. Цены на сезонные продукты будут снижаться, вместе с тем мясо, хлеб и часть других товаров могут немного подорожать.

Новости партнеров