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Курс валют на 11 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 11 июня.
По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 13 копеек и составляет 44,97 гривны. Показатели евро не изменились, а злотый упал на 3 копейки.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,97 (+13 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,89 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,21 (-3 коп.).
Напомним, доллар и евро в начале июня уже дорожали, и тенденция к росту сохраняется. В течение месяца курс доллара может постепенно приблизиться к 45 грн, но резких скачков не ожидается благодаря контролю НБУ. Цены на сезонные продукты будут снижаться, вместе с тем мясо, хлеб и часть других товаров могут немного подорожать.