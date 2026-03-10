Курс валют на 11 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют в среду, 11 марта. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют в среду, 11 марта. Доллар потерял 3 коп. Евро взлетел на 32 коп. Злотый прибавил 15 коп.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 43,86 (-3 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,03 (+32 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,99 (+15 коп.)

Как сообщалось, за последние два дня американский доллар вырос и в обменниках, и в банках. В частности, накануне средний курс купли и продажи вырос на 15 коп., а днем раньше — на 5 коп. В некоторых банках доллар продавали по 44,35 грн.

