- Категория
- Деньги
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 11 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна значительно ослабла по отношению к евро и злотому.
Нацбанк установил официальный курс валют в среду, 11 марта. Доллар потерял 3 коп. Евро взлетел на 32 коп. Злотый прибавил 15 коп.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 43,86 (-3 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,03 (+32 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,99 (+15 коп.)
Как сообщалось, за последние два дня американский доллар вырос и в обменниках, и в банках. В частности, накануне средний курс купли и продажи вырос на 15 коп., а днем раньше — на 5 коп. В некоторых банках доллар продавали по 44,35 грн.