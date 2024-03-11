Курс валют на 11 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 11 марта установил официальный курс доллара на уровне 38,14 грн. Он повысился на 6 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро вырос на 21 копейку и стоит 41,69 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,68 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39 грн. Покупают за 38,45 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,75 грн. Продают по 42,05 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 – 38,50 грн

"Ощадбанк" – 38,10 – 38,65 грн

"ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн

"УкрСиббанк" — 37,39 — 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,15 – 42,15 грн

"Сбербанк" — 41,60 — 42,30 грн

"ПУМБ" – 41,70 – 42,30 грн

"УкрСиббанк" — 40,87 — 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,55 – 42,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,51 – 9,81 грн

"Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,85 грн

Эксперты прогнозируют, что на текущей неделе колебания курса будут продолжаться, но Нацбанк по-прежнему будет держать ситуацию под контролем. Чего ожидать от курса валют на этой неделе – читайте в новости.

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