Курс валют на 11 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна ослабится по отношению к доллару и евро.

Курсы валют. / © Associated Press

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 11 мая. Доллар вырос на 5 коп. Евро прибавил в цене также 5 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,85 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,59 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 12,19 (0 коп.).

Напомним, украинцы могут продать американский доллар значительно дороже официального курса , если серийный номер купюры имеет определенную комбинацию цифр. Коллекционеры-бонисты активно охотятся за такими банкнотами на специализированных онлайн-аукционах.

