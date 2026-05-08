Курс валют на 11 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна ослабится по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 11 мая. Доллар вырос на 5 коп. Евро прибавил в цене также 5 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,85 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,59 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,19 (0 коп.).
Напомним, украинцы могут продать американский доллар значительно дороже официального курса , если серийный номер купюры имеет определенную комбинацию цифр. Коллекционеры-бонисты активно охотятся за такими банкнотами на специализированных онлайн-аукционах.
