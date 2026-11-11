Курс валют на 11 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Getty Images

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Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 11 ноября. Доллар вырос на 9 коп. В то же время евро взлетел в цене на 26 коп. Польский злотый — добавил еще 5 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 45,50 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро — 51,07 грн (+26 коп.).

Курс злотого

1 польский злотый — 11,63 грн (+5 коп.).

Напомним, украинцы могут получить 2000 гривен через «Действие» . Речь идет о национальной программе «Скрининг здоровья 40+», которая заработала в Украине с 1 января нынешнего года. Заметим, что в отличие от обычной денежной помощи эта выплата имеет исключительно целевое назначение.

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