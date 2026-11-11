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Курс валют на 11 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к обеим основным валютам — доллар и евро взлетели в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на среду, 11 ноября. Доллар вырос на 9 коп. В то же время евро взлетел в цене на 26 коп. Польский злотый — добавил еще 5 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,50 грн (+9 коп.).
Курс евро
1 евро — 51,07 грн (+26 коп.).
Курс злотого
1 польский злотый — 11,63 грн (+5 коп.).
Напомним, украинцы могут получить 2000 гривен через «Действие» . Речь идет о национальной программе «Скрининг здоровья 40+», которая заработала в Украине с 1 января нынешнего года. Заметим, что в отличие от обычной денежной помощи эта выплата имеет исключительно целевое назначение.