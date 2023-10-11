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Курс валют на 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 11 октября. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар дешевеет второй день подряд.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 11 октября. Стоимость доллара – 36,50 на 5 коп. меньше, чем вчера. Евро снизилось еще на 15 коп. Тем временем злотый вырос на 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,50 грн (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,60 грн (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,46 грн (+6 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,15 – 37,75 грн
  • "Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн
  • "ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,35 — 37,90 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн
  • "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "ПУМБ" – 40,00 – 40,60 грн
  • "УкрСиббанк" — 39,35 — 40,25 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,30 – 8,70 грн
  • "Сбербанк" — 8,15 — 8,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,45 – 8,85 грн
  • "ПУМБ" – 8,35 – 8,85 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,00 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Напомним, эксперты рассказали, чего ждать от курса валют с 9 по 15 октября. Курс валют после отмены Нацбанком от 3 октября фиксированного официального курса гривны остается относительно стабильным.

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Дата публикации
Просмотры
872
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