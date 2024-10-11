Курс валют на 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар растет дальше.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 11 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потерял еще 8 копеек. Злотый уменьшился на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,20 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,04 грн (-8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,46 грн (-3 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,00-41,55 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,70-45,70 грн
- "Ощадбанк" – 44,95-45,85 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
- "УкрСиббанк" – 44,80-45,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,85-45,65 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
- "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
Напомним, рост цен в Украине в сентябре стал самым большим с начала 2024 года. И рекордно подорожали именно яйца.