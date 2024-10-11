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Курс валют на 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 11 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы валют на 11 октября. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар растет дальше.

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 11 октября. Доллар прибавил 1 коп. Евро потерял еще 8 копеек. Злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,20 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,04 грн (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,46 грн (-3 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
  • "Ощадбанк" – 41,00-41,55 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,70-45,70 грн
  • "Ощадбанк" – 44,95-45,85 грн
  • "ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 44,80-45,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 44,85-45,65 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
  • "Ощадбанк" – 9,95-10,65 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн
  • "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

Напомним, рост цен в Украине в сентябре стал самым большим с начала 2024 года. И рекордно подорожали именно яйца.

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