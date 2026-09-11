Курс валют на 11 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © Associated Press

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 11 сентября.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США снизилась на 9 копеек и составляет 44,55 грн. Также упали показатели евро и злотого — на 23 и 6 копеек соответственно.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,55 (-9 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,76 (-23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,98 (-6 коп.).

Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026 год на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.

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