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Курс валют на 12 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 12 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 12 августа 2024 года. / Фото: УНИАН

Стоимость доллара и евро выросла после выходных.

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 12 августа. Доллар подорожал на 12 коп. Евро прибавил в цене 8 коп, а злотый – остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,11 грн (+12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,88 грн (+8 коп)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
  • "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,80-41,45 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,65-41,25 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,25-45,25 грн
  • "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
  • "УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 44,45-45,35 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,26-10,44 грн
  • "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

Напомним, за последние три недели американская валюта подешевела в среднем на 60 копеек. Доллар стремительно дешевеет – стоит ли покупать, читайте в материале ТСН.ua.

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