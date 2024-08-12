Курс валют на 12 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара и евро выросла после выходных.

Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 12 августа. Доллар подорожал на 12 коп. Евро прибавил в цене 8 коп, а злотый – остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,11 грн (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,88 грн (+8 коп)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн

"ПУМБ" – 40,90-41,40 грн

"УкрСиббанк" – 40,80-41,45 грн

"Укрэксимбанк" – 40,65-41,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,25-45,25 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрэксимбанк" – 44,45-45,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,26-10,44 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

Напомним, за последние три недели американская валюта подешевела в среднем на 60 копеек. Доллар стремительно дешевеет – стоит ли покупать, читайте в материале ТСН.ua.

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