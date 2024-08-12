Курс валют на 12 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость доллара и евро выросла после выходных.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 12 августа. Доллар подорожал на 12 коп. Евро прибавил в цене 8 коп, а злотый – остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,11 грн (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,88 грн (+8 коп)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 грн (0 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,75-41,35 грн
- "ПУМБ" – 40,90-41,40 грн
- "УкрСиббанк" – 40,80-41,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,65-41,25 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,25-45,25 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "УкрСиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,45-45,35 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,26-10,44 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн
Напомним, за последние три недели американская валюта подешевела в среднем на 60 копеек. Доллар стремительно дешевеет – стоит ли покупать, читайте в материале ТСН.ua.
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