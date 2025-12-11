ТСН в социальных сетях

80
1 мин

Курс валют на 12 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Евро продолжает расти в цене и в последний рабочий день недели он прибавил еще 30 коп.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курсы валют на 12 декабря. / © Getty Images

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 12 декабря. Доллар потерял 1 коп. Евро взлетел на 30 коп. Польский злотый поднялся еще на 7 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,27 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,51 (+30 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,71 (+7 коп.)

80
