Курс валют на 12 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Евро продолжает расти в цене и в последний рабочий день недели он прибавил еще 30 коп.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 12 декабря. Доллар потерял 1 коп. Евро взлетел на 30 коп. Польский злотый поднялся еще на 7 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 42,27 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,51 (+30 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,71 (+7 коп.)