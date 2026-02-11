- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 12 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют в четверг, 12 февраля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 6 копеек и составила 43,03 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 5 копеек). Злотый же не изменился.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 43,03 (-6 коп.)
Курс евро
1 евро - 51,20 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 12,15 (±0 коп.)
Ранее банкир дал прогноз по курсу валют на неделю 9-15 февраля.
По мнению Тараса Лесового, существенных скачков курса не ожидается. Рынок постепенно выравнивает спрос и предложение, а аграрный сектор и бюджетные платежи поддерживают поступление валюты, что помогает гривне оставаться стабильной.
Доллар на межбанке может торговаться около 42,75-43,5 грн, а в обменниках - 42,5-43,75 грн. Евро - 50-52 грн. Возможны только небольшие колебания курсов.