Курс валют на 12 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро стремительно подорожали после выходных.

Национальный банк Украины на 12 февраля установил официальный курс доллара на уровне 37,62 грн. Он вырос на 5 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро подскочил сразу на 10 копеек и стоит 40,51 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,37 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,5 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Сбербанк" — 37,65 — 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,78 – 38,02 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн

"Сбербанк" — 40,45 — 41,40 грн

"ПУМБ" – 40,80 – 41,40 грн

"Укрсиббанк" – 41,82 – 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,29 – 9,69 грн

"Ощадбанк" – 9,10 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн

Чего ждать от курса доллара на этой неделе – читайте в аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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