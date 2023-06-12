Курс валют на 12 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 12 июня установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не изменялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал на 14 копеек и стоит 39,40 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 7 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,83 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 36,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40 грн. Продают по 40,8 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,72 – 37,22 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,30 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,30 – 40,30 грн

"Сбербанк" — 39,55 — 40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,85 – 40,65 грн

"Райффайзен" – 39,30 – 40,50 грн

ПУМБ – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,75 – 8,91 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, экономист Олег Пендзин считает, что курс валют в Украине до конца 2023 года будет сохраняться на том уровне, который у нас есть сегодня. По его словам, этим летом ситуация также должна быть стабильной. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от реакции мирового сообщества на события в Украине и скорости деоккупации украинских территорий.

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