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Курс валют на 12 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
Доллар и евро несколько снизились после недавнего роста.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 12 июня. Доллар потерял 5 коп. Евро снизилось в цене на 6 коп . Злотый снизился на 3 коп.
Об этом стало известно из данных НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,92 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,83 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,18 (-3 коп.)
Напомним, несколько дней назад курс доллара поразил психологическую отметку. Так, 10 июня, средний курс продажи доллара впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. За сутки доллар прибавил 23 копейки на покупки и 25 копеек — на продажи.
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