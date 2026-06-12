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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 12 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро несколько снизились после недавнего роста.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на 12 июня. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 12 июня. Доллар потерял 5 коп. Евро снизилось в цене на 6 коп . Злотый снизился на 3 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,92 (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,83 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,18 (-3 коп.)

Напомним, несколько дней назад курс доллара поразил психологическую отметку. Так, 10 июня, средний курс продажи доллара впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. За сутки доллар прибавил 23 копейки на покупки и 25 копеек — на продажи.

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Дата публикации
Количество просмотров
650
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