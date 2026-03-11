ТСН в социальных сетях

Курс валют на 12 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна снова ослабла по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на четверг, 12 марта / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 12 марта. Доллар прибавил 11 коп, евро потерял 10 коп, злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом стало известно из данных НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,97 (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,93 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,97 (-2 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой сообщал, что решающим фактором, который будет формировать курс доллара и евро в течение этой недели, станут события на Ближнем Востоке. По его словам, глобальные рынки продолжают работать в условиях напряжения, а инвесторы традиционно выбирают доллар как инструмент сохранения стоимости. Это объясняет его укрепление по отношению к евро.

