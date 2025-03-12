Курс валют на 12 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро стремительно подорожал.
Национальный банк Украины на 12 марта установил официальный курс доллара на уровне 41,41 грн. Он подорожал на 13 копеек.
Об этом сообщает НБУ.
Евро подорожал сразу на 44 копейки и стоит 45,21 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,77 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,25 грн.
- За евро в обменниках предлагается 44,95 грн. Продают по 44,6 грн.
Ранее в НБУ сообщили, изменят ли в Украине основную валюту по доллару на евро. Известно, что расчеты в евро постепенно растут.
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