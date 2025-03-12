Курс валют на 12 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 12 марта установил официальный курс доллара на уровне 41,41 грн. Он подорожал на 13 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подорожал сразу на 44 копейки и стоит 45,21 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,77 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,25 грн.

За евро в обменниках предлагается 44,95 грн. Продают по 44,6 грн.

Ранее в НБУ сообщили, изменят ли в Украине основную валюту по доллару на евро. Известно, что расчеты в евро постепенно растут.

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