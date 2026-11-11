- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 12 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта стремительно упала в цене. В частности, евро снизился на 59 копеек.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 12 ноября. Доллар потерял 18 коп. В то же время евро уменьшилось на 59 коп., а польский злотый на 17 коп.
Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 45,32 грн (-18 коп.).
Курс евро
1 евро — 51,48 грн (-59 коп.).
Курс злотого
1 польский злотый — 11,46 грн (-17 коп.).
Как сообщалось, в Украине переводы в евро могут подешеветь. Верховная Рада 10 ноября приняла за основу доработанный законопроект №14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к Единой зоне платежей в евро SEPA.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: