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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 12 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно упала в цене. В частности, евро снизился на 59 копеек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Getty Images

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 12 ноября. Доллар потерял 18 коп. В то же время евро уменьшилось на 59 коп., а польский злотый на 17 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,32 грн (-18 коп.).

Курс евро

  • 1 евро — 51,48 грн (-59 коп.).

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,46 грн (-17 коп.).

Как сообщалось, в Украине переводы в евро могут подешеветь. Верховная Рада 10 ноября приняла за основу доработанный законопроект №14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к Единой зоне платежей в евро SEPA.

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