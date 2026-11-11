Курс валют на 12 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курсы валют. / © Getty Images

Реклама

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 12 ноября. Доллар потерял 18 коп. В то же время евро уменьшилось на 59 коп., а польский злотый на 17 коп.

Об этом стало известно по данным на сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 45,32 грн (-18 коп.).

Курс евро

1 евро — 51,48 грн (-59 коп.).

Курс злотого

1 польский злотый — 11,46 грн (-17 коп.).

Как сообщалось, в Украине переводы в евро могут подешеветь. Верховная Рада 10 ноября приняла за основу доработанный законопроект №14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к Единой зоне платежей в евро SEPA.

Реклама

Новости партнеров