Курс валют на 12 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 12 октября. Стоимость доллара – 36,43 грн на 7 коп. меньше, чем вчера. Евро прибавил 3 коп. Злотый вырос на 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,43 грн (-7 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,63 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,55 грн (+9 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,75 грн

"Ощадбанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,25 – 37,85 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Ощадбанк" — 40,15 — 41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,15 – 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,00 – 40,75 грн

"УкрСиббанк" — 39,45 — 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,40 – 8,85 грн

"Ощадбанк" — 8,15 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,40 – 8,90 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,00 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,20 грн. Продают по 41,20 грн.

Напомним, в Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. Рост выплат наиболее заметен в западных регионах страны (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с увеличением до 17%).

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