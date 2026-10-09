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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 12 октября: сколько будут стоят доллар, евро и злотый

После выходных иностранная валюта вырастет в цене, ослабив гривну.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 12 октября

Курс валют на 12 октября / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 12 октября. Доллар прибавил в цене 3 коп. Евро взлетел на 18 коп. Стоимость злотого выросла на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,88 (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,31 (+18 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,48 (+3 коп.)

Напомним, доллар установил исторический максимум 6 октября, поднявшись до 45,5 грн. Эксперт Тарас Козак объясняет: на ослабление гривны одновременно влияют несколько факторов. В частности, ситуация с безопасностью и уменьшение валютной выручки из-за проблем с экспортными маршрутами. В то же время, отмечает он, сама отметка в 45 грн за доллар не является критической для экономики.

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