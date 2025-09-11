Курс валют на 12 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 12 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 10 копеек и составляет 41,31 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 41,31 (+10 коп.)

Курс евро

1 евро — 48,27 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,31 (± коп.)

Напомним, эксперт прокомментировал ситуацию с курсом доллара. Да, паника вокруг этого безосновательна. В то же время украинцам советуют искать более надежные и более выгодные инструменты для сохранения средств.

До конца года курс гривны не должен значительно отклоняться от отметки 41–42 грн за доллар, ведь дефицит бюджета Украины 2025 года полностью покрывается финансовой помощью от западных партнеров.

В контексте того, стоит ли покупать доллары, экономист Александр Савченко советует обратить внимание на альтернативные способы сбережения средств. В частности, это банковские депозиты, которые значительно безопаснее.