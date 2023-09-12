Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подорожал, а злотый упал в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 12 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро прибавил в цене 7 коп. Тем временем злотый – снизился на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,19 грн (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,44 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,40 – 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,44 – 8,80 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем за 37,50 грн., покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагают 40,50 грн., продают за 41,50 грн.

Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обрушить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.

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