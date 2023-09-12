Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подорожал, а злотый упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 12 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро прибавил в цене 7 коп. Тем временем злотый – снизился на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,19 грн (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,44 грн (-2 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн
- "Ощадбанк" – 37,40 – 38,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,20 грн
- "ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
- "Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,44 – 8,80 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 9,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн
- "ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн
В обменниках доллар продают в среднем за 37,50 грн., покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагают 40,50 грн., продают за 41,50 грн.
Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обрушить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.