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Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 12 сентября / Фото: Associated Press

Валюта выросла в цене.

Национальный банк установил официальный курс валют на 12 сентября. Доллар вырос еще на 4 коп. Евро добавил   11 коп. Злотый – также 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,18 (+4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,48 (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,61 (+2 коп.)

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,82-41,42 грн
  • "Ощадбанк" – 40,95-41,60 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
  • "УкрСиббанк" – 40,90-41,45 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
  • "Ощадбанк" – 45,10-46,00 грн
  • "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,10-45,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,52-10,68 грн
  • "Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн
  • "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Украина договорилась с МВФ о новом транше по программе EFF. Если его одобрят, Киев может получить очередной транш, размер которого около 1,1 млрд долларов.

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