Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на 12 сентября. Доллар вырос еще на 4 коп. Евро добавил 11 коп. Злотый – также 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,18 (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,48 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,61 (+2 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,82-41,42 грн

"Ощадбанк" – 40,95-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,90-41,45 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"Ощадбанк" – 45,10-46,00 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,10-45,95 грн

"Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,52-10,68 грн

"Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн

"Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Как сообщалось, Украина договорилась с МВФ о новом транше по программе EFF. Если его одобрят, Киев может получить очередной транш, размер которого около 1,1 млрд долларов.

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