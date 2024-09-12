Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта выросла в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на 12 сентября. Доллар вырос еще на 4 коп. Евро добавил 11 коп. Злотый – также 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,18 (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,48 (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,61 (+2 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,82-41,42 грн
- "Ощадбанк" – 40,95-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,90-41,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
- "Ощадбанк" – 45,10-46,00 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "УкрСиббанк" – 45,10-45,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,15-45,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,52-10,68 грн
- "Ощадбанк" – 10,10-10,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,50-10,80 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Как сообщалось, Украина договорилась с МВФ о новом транше по программе EFF. Если его одобрят, Киев может получить очередной транш, размер которого около 1,1 млрд долларов.
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