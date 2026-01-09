ТСН в социальных сетях

Деньги
19
1 мин

Курс валют на 12 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар снова вырос в цене и перевалил за 43 гривны.

Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на понедельник, 12 января. / © УНИАН

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 12 января. Доллар вырос еще на 8 коп. Тем временем евро потеряло 3 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.

Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,07 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 50,14 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,90 (-2 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой объяснил, почему растет курс доллара . По его словам, эта тенденция связана с тем, что спрос на валюту превышает ее предложение. Это может продолжаться до конца января. Позже спрос на доллар начнет снижаться, и официальный курс зафиксируется на определенных показателях.

19
