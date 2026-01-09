- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на 12 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Доллар снова вырос в цене и перевалил за 43 гривны.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 12 января. Доллар вырос еще на 8 коп. Тем временем евро потеряло 3 коп. Злотый уменьшился на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США - 43,07 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро - 50,14 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,90 (-2 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой объяснил, почему растет курс доллара . По его словам, эта тенденция связана с тем, что спрос на валюту превышает ее предложение. Это может продолжаться до конца января. Позже спрос на доллар начнет снижаться, и официальный курс зафиксируется на определенных показателях.